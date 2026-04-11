کشته شدن کمال خرازی، وزیر خارجهٔ پیشین جمهوری اسلامی و از چهره‌های ناپیدا اما تأثیرگذار سیاست خارجی جمهوری اسلامی، بار دیگر نام او را در مرکز توجه قرار داد؛ چهرهٔ کمتر رسانه‌ای این سال‌ها که همان از ماه‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی در تقاطع امنیت و دیپلماسی ایستاد و تا واپسین سال‌ها در حلقهٔ نزدیک به قدرت و علی خامنه‌ای، رهبر پیشین، باقی ماند. کمال خرازی در جریان حملهٔ هوایی ۱۲ فروردین به خانه‌اش به شدت زخمی و سرانجام در ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ کشته شد. در جریان حمله به خانهٔ کمال خرازی در محلهٔ آجودانیهٔ تهران، همسر او بلافاصله کشته شد.