پس از جنگی که حدود ۴۰ روز ایران و منطقه را به کام آتش کشید، حالا در زمانی که آتش‌بس شکننده برقرار است، آن‌چه «پیروزی» نامیده می‌شود، نه صرفاً حاصل برتری نظامی، بلکه نتیجهٔ فرآیندی از معناسازی و بازتعریف واقعیت است؛ فرآیندی که در آن حکومت می‌کوشد حتی در شرایط مبهم و پرهزینه، نتیجه را به نفع خود صورت‌بندی کند. اما این روایت «پیروزی»، چگونه ساخته می‌شود و تا چه حد با واقعیت تجربه‌شدهٔ جامعه همخوانی دارد؟ امید معماریان، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، به این سؤالات پاسخ می‌دهد.