وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد پاکستان، در چارچوب پیمان دفاعی میان دو کشور، جنگنده‌ها و نیروهای نظامی دیگری را برای تقویت امنیت به عربستان اعزام کرده است.

وزارت دفاع عربستان سعودی روز شنبه ۲۲ فروردین و همزمان با این‌که اسلام‌آباد میزبان مذاکرات ایران و آمریکا برای پایان جنگ در منطقه است، اعلام کرد جنگنده‌های پاکستانی، به همراه هواپیماهای پشتیبانی، در پایگاه هوایی ملک عبدالعزیز در استان شرقی این کشور مستقر شده‌اند.

به‌گفتۀ این وزارتخانه، هدف از این استقرار، تقویت همکاری دفاعی مشترک، افزایش آمادگی نظامی و حمایت از امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

این اقدام در شرایطی است که جنگ میان ایران از یک سو و ایالات متحده و اسرائیل از سوی دیگر، پس از حدود ۴۰ روز، در پی میانجی‌گری پاکستان به آتش‌بس رسیده و مذاکرات ایران و آمریکا برای پایان دادن به این درگیری و رسیدن به توافقی پایدار در اسلام‌آباد در جریان است.

سه منبع آگاه، از جمله یک مقام ارشد دولت پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفته‌اند جنگنده‌های پاکستان پس از آن به عربستان اعزام شدند که حملات موشکی و پهپادی ایران به زیرساخت‌های کلیدی انرژی عربستان اصابت کرد و یک شهروند این کشور هم کشته شد.

به‌گفتۀ این منابع، حملات ایران به عربستان در طول جنگ لخیر، به‌ویژه هدف قرار دادن مجتمع عظیم پتروشیمی جبیل در هفتهٔ گذشته این نگرانی‌ جدی در اسلام‌آباد را ایجاد کرد که واکنش تلافی‌جویانهٔ احتمالی عربستان آتش‌بس شکننده را تضعیف کند و روند مذاکرات میان ایران و آمریکا را که با میانجی‌گری اسلام‌آباد در حال انجام است، به خطر بیندازد.

به‌گفتهٔ منابع، هدف از استقرار نیروهای پاکستانی در عربستان این است که به ریاض اطمینان داده شود اسلام‌آباد در برابر هرگونه حملهٔ بیشتر از این کشور دفاع خواهد کرد.

با این حال، دولت عربستان و ارتش پاکستان به درخواست‌های رسمی برای اظهارنظر بیشتر دربارهٔ جزئیات این استقرار پاسخ نداده‌اند.

ریاض و اسلام‌آباد در شهریور ۱۴۰۴ یک پیمان دفاع متقابل امضا کردند که بر اساس آن، هرگونه تجاوز به یکی از دو کشور به‌عنوان حمله به هر دو تلقی می‌شود. این توافق، نقطه‌عطفی در روابط امنیتی دو کشور به شمار می‌رود و همکاری‌های چند دهه‌ای آن‌ها را به سطحی جدید ارتقا داده است.

پاکستان از گذشته نقش مهمی در حمایت نظامی از عربستان ایفا کرده و در زمینه‌هایی مانند آموزش نیروهای نظامی، ارائهٔ مشاوره و استقرار محدود نیروها همکاری داشته است.

در مقابل، عربستان سعودی نیز در دوره‌های مختلف بحران اقتصادی، از جمله از طریق کمک‌های مالی و تأمین انرژی، از پاکستان حمایت کرده است.

یک منبع مطلع نیز گفته است که محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان سعودی، روز جمعه برای نشان دادن حمایت اقتصادی از پاکستان به اسلام‌آباد سفر کرده است.

پیش‌تر در سال ۲۰۱۸ نیز عربستان یک بستهٔ حمایتی شش میلیارد دلاری برای پاکستان ارائه کرده بود که شامل سپرده‌گذاری سه میلیارد دلار در بانک مرکزی این کشور و تأمین سه میلیارد دلار نفت با پرداخت در آینده می‌شد.

به‌گفتهٔ کامران بخاری، پژوهشگر ارشد شورای سیاستگذاری خاورمیانه، اگر جنگ در منطقه ادامه پیدا کند و ایران حملاتش به عربستان سعودی را بیشتر کند، در آن صورت توافق دفاع متقابل استراتژیک پاکستان فعال می‌شود و پاکستان نمی‌خواهد وارد چنین مسیری شود.