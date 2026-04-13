اولین مذاکرات ایران و آمریکا در دوران پسا علی خامنهای
مذاکرات روز ۲۲ فروردین میان ایران و ایالات متحده در اسلامآباد پاکستان در شرایطی برگزار شد که علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسامی، به عنوان اصلیترین مخالف گفتوگو با غرب و آمریکا، دیگر وجود نداشت و تیم مذاکرهکننده در شرایطی تازه پای به میدان دیپلماسی گذاشت. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره مذاکرات در دوران پس از رهبری دوم جمهوری اسلامی توضیح میدهد.
از همین مجموعه
احتمال ادامه مذاکرات ایران و آمریکا در گفتوگو با حبیب حسینیفرد
فروردین ۲۳, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
فروردین ۲۳, ۱۴۰۵
چرا مذاکرات ایران و آمریکا بدون نتیجه ماند؟
فروردین ۲۳, ۱۴۰۵
مذاکرات بینتیجه قالیباف با آمریکا؛ گفتوگو با حسین رزاق