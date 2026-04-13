پاکستان میانجی و میزبان مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در روز ۲۲ فروردین بود. مذاکراتی که البته به جایی نرسید، اما وزیر خارجه پاکستان از تلاش این کشور برای برقراری روابط حسنه میان ایران و آمریکا خبر داده است. قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم در اسلام آباد، درباره مذاکرات آمریکا و ایران و نقش پاکستان در آن توضیح می‌دهد.