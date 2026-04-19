مهرزاد بروجردی: ایران و آمریکا تمایلی به ادامه جنگ ندارند
در حالی که نشانههایی از ازسرگیری مذاکرات میان ایران و ایالات متحده در اسلامآباد دیده میشود، پیامهای متناقض از واشینگتن و لحن تهدیدآمیز دونالد ترامپ، چشمانداز این گفتوگوها را در هالهای از ابهام قرار داده است. تهدید صریح دونالد ترامپ مبنی بر نابودی زیرساختهای ایران در صورت شکست مذاکرات، این پرسش را مطرح میکند که آیا این گفتوگوها آخرین تلاش برای دیپلماسی است یا بخشی از یک استراتژی فشار حداکثری در آستانه تشدید درگیریها؟ مهرزاد بروجردی، استاد روابط بینالملل در واشینگتن به این پرسش پاسخ میدهد که تهدیدهای مستقیم ترامپ در کنار تأکید بر «توافق منصفانه»، چه نسبتی با دیپلماسی دارد؟
-
فروردین ۳۰, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
فروردین ۳۰, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
فروردین ۳۰, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
فروردین ۲۹, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
فروردین ۲۹, ۱۴۰۵
برادر نرگس محمدی: وضعیت زندانیان سیاسی در دوران جنگ بیاهمیت شده است
-
فروردین ۲۹, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰