میناب؛ ۱۲۰ کودکی ناتمام

میناب فقط نام یک شهر نیست؛ نام یکی از تلخ‌ترین صحنه‌های جنگ اخیر است. این‌جا فقط از ویرانی یک ساختمان حرف نمی‌زنیم، بلکه از مدرسه «شجره طیبه» می‌گوییم؛ این روایت، درباره ۱۵۶ کودک دانش‌آموز، معلم ، والدین و چند نفر دیگر است. دادستان میناب گفت: کشته‌شدگان شامل ۱۲۰ دانش‌آموز شامل ۷۳ پسر و ۴۷ دختر، ۲۶ معلم که همگی از بانوان بودند، هفت نفر از اولیای دانش‌آموزان شامل چهار مرد و سه زن، یک راننده سرویس مدرسه، یک تکنسین داروخانه درمانگاه مجاور مدرسه و یک جنین شش‌ماهه بودند. ۱۲۰ دانش آموزانی که بیشترشان دختران و پسران خردسالی بودند که دنیا هنوز باید برایشان به اندازه یک کیف مدرسه، یک لباس مرتب، یک زنگ تفریح و یک راه کوتاه تا خانه قابل فهم می‌بود.