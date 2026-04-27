گزارش‌های حقوق‌بشری و رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر اجرای احکام اعدام را از الگوی شناخته‌شدهٔ «چهارشنبه‌ها» فراتر برده و به روندی تقریباً روزانه تبدیل کرده است؛ روندی که شامل معترضان بازداشت‌شده، متهمان به ارتباط با مجاهدین خلق و افراد متهم به جاسوسی برای اسرائیل می‌شود. کامبیز غفوری،‌ روزنامه‌نگار در فنلاند، ابتدا به این پرسش پاسخ می دهد که چرا جمهوری اسلامی در میانه جنگ، آتش‌بس و مذاکرات، اجرای احکام اعدام را به همه روزهای هفته گسترش داده است؟ این تغییر ریتم را باید تصمیمی قضایی دانست یا بخشی از یک راهبرد امنیتی برای ایجاد ترس دائمی؟