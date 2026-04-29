پاکستان از اعطای مجوزی برای گشودن یک راهروی تجاری برای ایرانی خبر داده است که به دلیل محاصره دریایی از سوی آمریکا امکان ترانزیت کالا از بنادر جنوبی خود را از دست داده است. اسلام‌آباد گفته است به تهران امکان می‌دهد، برای ارسال کالاهای خود از بنادر این کشور استفاده کند. ایران در این همکاری چه محدودیت‌هایی دارد و پاکستان چه به دست می‌آورد. طارق فرهادی مشاور پیشین بانک جهانی در سوئیس به این موضوع پرداخته است.