سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی مفصل به دوگانه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران پرداخته و با ارائه آماری از جان‌باختگان جنگی که آن را غیرقانونی نامیده در کنار آن تصویری از الگوی رفتاری حکومت با مخالفان و اعدام و زندانی کردن آن‌ها نشان داده است. اقدامی که در شرایط جنگی دوچندان شده و راهکار را در اصلاح قانون اساسی ایران جست‌وجو کرده است. رها بحرینی کارشناس این سازمان در لندن درباره دوگانه جنگ خارجی و سرکوب داخلی، تأثیرپذیری یکی از دیگری و متأثر کردن جامعه با برنامه رادیویی ساعت ۱۴ رادیو فردا گفت‌وگو کرده است.