پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهران ۱۱:۵۴

خبرها و گزارش‌ها
هادی کحال‌زاده: شرایط اقتصادی امروز مشابه سال ۱۳۲۰ و اشغال ایران است

بیکاری‌ گسترده، جهش‌های پی‌درپی قیمت کالاها و مواد غذایی، ورشکستگی بنگاه‌ها و مراکز تولیدی، در شرایط نه جنگ و نه صلح، و زیر سایه آتش‌بسی شکننده، جامعه ایران را در شرایط استیصال قرار داده است. در چنین فضایی، این پرسش‌ها بخشی از دغدغه‌های افکار عمومی است: این‌که میزان «تاب‌آوری اقتصاد» تا به کجاست؟ توانِ مردم تا کجا می‌کشد و عدم پاسخگویی به نیاز آن‌ها چه حد و مرزی دارد؟ این موضوعات را با هادی کحال‌زاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه بِرنِدایس در ماساچوست آمریکا، در میان گذاشتیم.

