در حالی که گزارش‌ها از دستیابی ایران و آمریکا به تفاهمی برای تمدید آتش‌بس حکایت دارد، روزهای اخیر با تبادل حملات و شلیک‌های متقابل میان دو طرف همراه بوده؛ تحولاتی که بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین اقداماتی به معنای نقض آتش‌بس است یا می‌توان آن را در چارچوبی محدود و کنترل‌شده تفسیر کرد؟ تهران و واشینگتن هر دو نقض آتش‌بس را رد کرده‌اند و در عین حال، هر یک اقدامات نظامی خود را «دفاعی» یا واکنشی توصیف می‌کنند. در سطحی گسترده‌تر، این تحولات بار دیگر بحث درباره قواعد حقوقی حاکم بر جنگ، آتش‌بس و حدود مشروعیت استفاده از زور در نظام بین‌الملل را به میان آورده است. پاسخ این پرسش‌ها را از سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، می‌شنویم.