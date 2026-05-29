درخواست فعالان برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر موسوی و رهنورد
همزمان با ادامه فضای امنیتی و افزایش فشار بر منتقدان در ایران، ۲۲ تن از استادان دانشگاه، کنشگران سیاسی و فعالان مدنی ایرانی با انتشار بیانیهای خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همه زندانیان سیاسی و مدنی شدهاند. امضاکنندگان این بیانیه تأکید کردهاند که ادامه حصر و بازداشت مخالفان، مانعی در مسیر کاهش تنشهای داخلی و بازسازی اعتماد عمومی است. طرح دوباره موضوع آزادی زندانیان سیاسی در شرایطی مطرح میشود که ایران با پیامدهای جنگ، بحران اقتصادی و ابهام درباره آینده سیاسی روبهرو است. فرزانه بذرپور، روزنامهنگار و فعال سیاسی ساکن نروژ و از امضاکنندگان این بیانیه، در این باره توضیح میدهد.
