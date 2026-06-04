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پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ تهران ۱۱:۳۶

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ایران-آمریکا؛ آتش‌بس طولانی مدت یا از سرگیری درگیری‌ها؟

ایران-آمریکا؛ آتش‌بس طولانی مدت یا از سرگیری درگیری‌ها؟
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ایران-آمریکا؛ آتش‌بس طولانی مدت یا از سرگیری درگیری‌ها؟

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همزمان با تشدید تنش میان ایران و آمریکا و سرایت آن به برخی کشورهای خلیج فارس، حملات اسرائیل به جنوب لبنان نیز افزایش یافته است. سعید جعفری روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل در ایتالیا در گفت‌وگو با برنامه خبری تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا این شرایط پس از آتش‌بس ۱۹ فروردین می‌تواند به خطای محاسباتی و تشدید درگیری‌ها منجر شود یا نه.

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