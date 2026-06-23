«جنگ ایران؛ تازهترین تجربه واقعی هوش مصنوعی در میدان نبرد» در گفتوگو با نیتن وود
چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ ۴۰ روزهٔ اسرائیل و آمریکا با ایران، از سوی برخی محافل نظامی و رسانهای به عنوان «اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ» توصیف شده است. استفاده از تجهیزات نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی در این جنگ، پرسشهای زیادی را درباره مرزهای مسئولیت انسانی در میدان نبرد ایجاد کرد. در گفتوگو با نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و مدیر اجرایی انجمن بینالمللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر پرسیدیم.
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