جدال ایران و آمریکا بر سر بازرسی آژانس در گفتوگو با مهران مصطفوی
رئیسجمهور آمریکا روز دوم تیرماه در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت که با وجود اعتراضها و ادعاهای نادرست ایران، این کشور بهطور کامل و تمامعیار با بالاترین سطح بازرسیهای هستهای برای مدت طولانی موافقت کرده است. دونالد ترامپ تأکید کرده که اگر با این موضوع موافقت نمیکردند، دیگر هیچ مذاکرهای ادامه پیدا نمیکرد. از سوی دیگر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه شنبه گفت تهران هیچ برنامهای برای بازرسی آژانس از تأسیسات بمبارانشدۀ هستهای ندارد. در مورد این تناقض در گفتار ایران و آمریکا، دیدگاه مهران مصطفوی، استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس، را جویا شدیم.
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