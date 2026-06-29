در ادامه تنش بین تهران و واشینگتن، پس از حملۀ ایران به یک کشتی تجاری در آب‌های عمان، که کلید شروع زدوخوردها بود، نیروهای آمریکایی به اهدافی در خاک ایران حمله کردند. در مقابل، سپاه پاسداران اعلام کرد به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است. از سوی دیگر رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی‌اش، تروث سوشال، حملات به ایران را پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی تهران دانست و گفت اگر ایران عبرت نگیرد ممکن است کاری را که با موفقیت آغاز کردیم به شکل نظامی کامل کنیم. در این زمینه با دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح، عدالت و امنیت در هلند، گفت‌وگو کردیم.