مهرانگیز کار؛ روایت زندگی در برابر قدرت
پیش از انقلاب، وکیل دادگستری، نویسنده و از معدود زنانی بود که در عرصه حقوق و روزنامهنگاری شناخته میشد. پس از انقلاب، با وجود دشواری وکالت، بازداشت، فشارهای امنیتی و سرانجام تبعید، مسیر دفاع از حقوق بشر را رها نکرد. مهرانگیز کار میگوید هر بار که زندگیاش فرو ریخته، دوباره «از خاکستر خود برخاسته» و راه تازهای برای ادامه مبارزه یافته است. در این گفتوگو، خانم کار از فراز و فرودهای زندگی، هزینههای انتخابهایش و امیدی میگوید که او را در سختترین سالها به ادامه راه واداشته است.
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