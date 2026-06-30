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سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ تهران ۰۲:۱۹

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دوحه؛ مذاکره یا بن‌بست؟ ابهام در پیام‌های تهران و واشینگتن

عطا هودشتیان، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن تورنتو
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دوحه؛ مذاکره یا بن‌بست؟ ابهام در پیام‌های تهران و واشینگتن

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پس از آنکه کاخ سفید گفت که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ارشد دونالد ترامپ در دوحه قطر دیدار خواهند کرد، اسماعیل بقائی گفت که در روزهای آتی، هیچ نشست مذاکراتی با طرف آمریکایی نداریم. اما مذاکرات احتمالی دوحه قرار است چه گرهی از تنش میان ایران و آمریکا باز کند؟ در این زمینه با عطا هودشتیان، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن تورنتو گفت‌وگو کردیم.

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