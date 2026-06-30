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حبیب روشن‌زاده: قبل از انقلاب بهترین‌های اروپا داوطلب بازی با ما بودند

حبیب روشن‌زاده: قبل از انقلاب بهترین‌های اروپا داوطلب بازی با ما بودند
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حبیب روشن‌زاده: قبل از انقلاب بهترین‌های اروپا داوطلب بازی با ما بودند

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قریب به نیم‌قرن از آن روزهای پرشور جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین گذشته است، روزهایی که فوتبال ایران برای نخستین بار طعم حضور در بزرگ‌ترین آوردگاه جهان فوتبال را چشید. در میان معدود خبرنگاران و گزارشگرانی که از ایران راهی آن رویداد تاریخی شدند، حبیب روشن‌زاده نیز حضور داشت؛ صدایی آشنا برای نسل‌های فوتبال‌دوست ایران. او بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، ایران را ترک کرد و به‌ آمریکا رفت. اکنون و به‌بهانه جام جهانی، رادیو‌فردا در گفت‌وگو با حبیب روشن‌زاده از آمریکا به گذشته سفر می‌کند؛ از روزهای حضور در آرژانتین، شور نخستین صعود به جام جهانی و سرنوشت نسلی که فوتبال و تاریخ را همزمان زیست و البته درخشید.

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