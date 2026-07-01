«تشییع هوایی» علی خامنهای؛ نمایش قدرت یا نشانه ضعف؟
بر اساس اعلان ستاد برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، قرار است این مراسم از روز ۱۲ تا ۱۸ تیر در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار شود. به گفته این ستاد، تاکنون بیش از ۳۰ کشور برای حضور در مراسم رسمی روز ۱۲ تیر اعلام آمادگی کردهاند و هیئتهای خارجی در تهران حاضر خواهند شد. در گفتوگو با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، پرسیدیم با توجه به تاخیر چهار ماهه این مراسم و حالا برگزاری آن در وضعیت فعلی کشور در بحبوحه مذاکرات آتشبس با آمریکا، این زمان بندی بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد یا ملاحظات امنیتی و لجستیکی در آن دخیل است؟
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