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«تشییع هوایی» علی خامنه‌ای؛ نمایش قدرت یا نشانه ضعف؟

«تشییع هوایی» علی خامنه‌ای؛ نمایش قدرت یا نشانه ضعف؟
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«تشییع هوایی» علی خامنه‌ای؛ نمایش قدرت یا نشانه ضعف؟

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بر اساس اعلان ستاد برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، قرار است این مراسم از روز ۱۲ تا ۱۸ تیر در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار شود. به گفته این ستاد، تاکنون بیش از ۳۰ کشور برای حضور در مراسم رسمی روز ۱۲ تیر اعلام آمادگی کرده‌اند و هیئت‌های خارجی در تهران حاضر خواهند شد. در گفت‌وگو با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، پرسیدیم با توجه به تاخیر چهار ماهه این مراسم و حالا برگزاری آن در وضعیت فعلی کشور در بحبوحه مذاکرات آتش‌بس با آمریکا، این زمان بندی بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد یا ملاحظات امنیتی و لجستیکی در آن دخیل است؟

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