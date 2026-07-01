بر اساس اعلان ستاد برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، قرار است این مراسم از روز ۱۲ تا ۱۸ تیر در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار شود. به گفته این ستاد، تاکنون بیش از ۳۰ کشور برای حضور در مراسم رسمی روز ۱۲ تیر اعلام آمادگی کرده‌اند و هیئت‌های خارجی در تهران حاضر خواهند شد. در گفت‌وگو با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، پرسیدیم با توجه به تاخیر چهار ماهه این مراسم و حالا برگزاری آن در وضعیت فعلی کشور در بحبوحه مذاکرات آتش‌بس با آمریکا، این زمان بندی بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد یا ملاحظات امنیتی و لجستیکی در آن دخیل است؟