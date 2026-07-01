جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه شنبه در گفتگو با وبسایت «دیلی وایر» با اشاره به اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی دربارهٔ این‌که مذاکره برای تفاهم در کار نیست بلکه مذاکرات فقط «در سطح فنی و برای پیگیریِ نتایج مذاکرات قبلی است »، آن را «تاکتیک مذاکره به سبک ایرانی» و «نوعی لفاظی به سبک ایرانی‌ها» خواند و گفت این شیوه را درک نمی‌کند. با جان لیمبرت، مسئول پیشین میز ایران در وزارت خارجه آمریکا و یکی از گروگان‌های آمریکایی در ایران درباره مشکلات و «تاکتیک پیچیده» مذاکره با ایران گفتگو کرده‌ایم.