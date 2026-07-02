لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
ما را در گوگل دنبال کنید
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ تهران ۱۹:۰۸

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

جزئیات حملات سپاه در پیرانشهر و سردشت از زبان یک عضو حزب دموکرات کردستان ایران

جزئیات حملات سپاه در پیرانشهر و سردشت از زبان یک عضو حزب دموکرات کردستان ایران
Embed
جزئیات حملات سپاه در پیرانشهر و سردشت از زبان یک عضو حزب دموکرات کردستان ایران

No media source currently available

0:00 0:06:40 0:00
لینک مستقیم

شامگاه چهارشنبه در حمله نیروهای سپاه پاسداران به خودروی چند پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران در پیرانشهر چند نفر کشته شدند. در سردشت نیز در درگیری مسلحانه نیروهای حکومتی و افراد پژاک دست‌کم چهار نفر کشته شدند. رادیوفردا جزئیات این حملات را از حسن شرفی از اعضای هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان جویا شده است.

دسترسی بدون فیلترشکن

لینک به این صفحه در مناطقی که وبسایت ما مسدود است، کار می‌کند

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG