جزئیات حملات سپاه در پیرانشهر و سردشت از زبان یک عضو حزب دموکرات کردستان ایران
شامگاه چهارشنبه در حمله نیروهای سپاه پاسداران به خودروی چند پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران در پیرانشهر چند نفر کشته شدند. در سردشت نیز در درگیری مسلحانه نیروهای حکومتی و افراد پژاک دستکم چهار نفر کشته شدند. رادیوفردا جزئیات این حملات را از حسن شرفی از اعضای هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان جویا شده است.
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