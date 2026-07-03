پس از سال‌ها محدودیت، تعطیلی کلیساهای خانگی و بازداشت‌ها، حالا نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده است. خبرها از اجرای حکم قدیمی مصادرهٔ کلیسای تاریخی سنت پیتر تهران و دستور تخلیهٔ خانه‌های ساکنان آن، از نگاه نهادهای مدافع حقوق بشر، نشانه‌ای دیگر از تشدید فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و کاهش بیش از پیش فضای آزادی دین و عقیده در ایران است. این در شرایطی‌ است که کمی پیشتر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها را به‌دنبال داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق دیگر ادیان در ایران و تخریب میراث ایران را پیش کشید...