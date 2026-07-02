جمهوری اسلامی در حالی خود را برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای آماده می‌کند که مقام‌های رسمی، این مراسم را نه فقط یک آیین سوگواری، بلکه نمایش وفاداری عمومی به نظام و حتی «رفراندوم ولایت فقیه» توصیف کرده‌اند. پیش‌بینی حضور میلیونی، طراحی مسیرهای چندگانه و آماده‌سازی خودروی ویژه تشییع به شکل ضریح امام رضا نشان می‌دهد حکومت می‌خواهد این مراسم را به یکی از بزرگ‌ترین نمایش‌های سیاسی پس از انقلاب تبدیل کند. بابک دربیکی، تحلیل‌گر سیاسی ساکن بریتانیا ابتدا به این پرسش پاسخ داده که مقام‌های جمهوری اسلامی تشییع علی خامنه‌ای را «رفراندوم دوباره برای نظام و ولایت» خوانده‌اند. این تعبیر چه کارکرد سیاسی‌ای دارد؟