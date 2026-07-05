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شهرنوش پارسی‌پور ؛ از ادبیات تا سینما در گفت‌وگو با شیرین نشاط

شهرنوش پارسی‌پور ؛ از ادبیات تا سینما در گفت‌وگو با شیرین نشاط
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شهرنوش پارسی‌پور ؛ از ادبیات تا سینما در گفت‌وگو با شیرین نشاط

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شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی، ۱۲ تیرماه در ۸۰ سالگی در حومه سان‌فرانسیسکو چشم از جهان فروبست. پارسی‌پور نویسنده آثاری چون طوبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان، سال‌ها با سانسور و ممنوعیت انتشار آثارش در ایران روبه‌رو بود و چندین بار نیز بازداشت و زندانی شد. رمان «زنان بدون مردان» که بعدها به زبان‌های مختلف ترجمه شد، مبنای ساخت فیلمی به همین نام به کارگردانی شیرین نشاط قرار گرفت. شیرین نشاط، عکاس و فیلم‌ساز ایرانی ساکن نیویورک، از ویژگی‌های آثار شهرنوش پارسی‌پور، به‌ویژه رمان زنان بدون مردان، او می‌گوید.

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