شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی، ۱۲ تیرماه در ۸۰ سالگی در حومه سان‌فرانسیسکو چشم از جهان فروبست. پارسی‌پور نویسنده آثاری چون طوبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان، سال‌ها با سانسور و ممنوعیت انتشار آثارش در ایران روبه‌رو بود و چندین بار نیز بازداشت و زندانی شد. رمان «زنان بدون مردان» که بعدها به زبان‌های مختلف ترجمه شد، مبنای ساخت فیلمی به همین نام به کارگردانی شیرین نشاط قرار گرفت. شیرین نشاط، عکاس و فیلم‌ساز ایرانی ساکن نیویورک، از ویژگی‌های آثار شهرنوش پارسی‌پور، به‌ویژه رمان زنان بدون مردان، او می‌گوید.