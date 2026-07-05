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حسن شریعتمداری: دوران ولایت‌فقیه تمام شد، دوران مداح‌ها، منبری‌ها و هوچی‌گرهاست

حسن شریعتمداری: دوران ولایت‌فقیه تمام شد، دوران مداح‌ها، منبری‌ها و هوچی‌گرهاست
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حسن شریعتمداری: دوران ولایت‌فقیه تمام شد، دوران مداح‌ها، منبری‌ها و هوچی‌گرهاست

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ولایت فقیه بَرساخته سیاسی – عقیدتیِ جمهوری اسلامی برای برپایی ساختاری استبدادی بر پایه آموزه‌های دینی محسوب می‌شود. تفاوت این نوع از حکومتِ فردی در زمان روح‌الله خمینی، با دوران علی خامنه‌ای چه بود؟ ولی فقیه سوم چه میراثی را تحویل می‌گیرد و قرار است به کدام سمت و سو برود؟ این پرسش‌ها را با حسن شریعتمداری، کنشگر سیاسی جمهوری‌خواه، فرزند آیت الله کاظم شریعتمداری و آشنا به فضای حوزوی و مذهبی مطرح کردیم. در ابتدای این گفت‌وگو از حسن شریعتمداری در مورد تفاوت ولی فقیه اول و دوم، از حیث نقش دینی و سیاسی آن‌ها پرسیدیم.

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