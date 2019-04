«درستی دولت» یعنی پاکدستی و به ویژه نبود فساد در دیوان و دربرگیرنده عامل‌هایی است چون اعتماد عمومی به سیاستمداران (Public trust in politicians)، پرداخت‌های نامتعارف و رشوه (Irregular payments and bribes)، روشنی در تصمیم‌گیری‌های دولتی (Transparency of government policymaking)، نبود فساد (Absence of corruption)، برداشت از فساد (Perceptions of corruption and Governmental) و روشنی خدمت‌های مدنی (civil service transparency).

هر چه فساد در دستگاه‌های دولتی نهادینه‌تر باشد، یعنی اگر تصمیم‌گیری دیوانی ناشی از پرداخت‌هایی چون رشوه (bribery)، باج سبیل (extortion)، خیانت (nepotism)، رفیق بازی (cronyism)، به کارگیری سفارش‌شدگان یا پارتی‌بازی (patronage)، به جیب زدن یا بلند کردن (embezzlement) و به زورستانی (graft) باشد، هزینه کار و تولید برای کارآفرین و کارفرما افزایش می‌یابد و در نتیجه پویایی اقتصادی بیشتر آسیب می‌بیند و بلکه از میان می‌رود.