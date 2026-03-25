منیره برادران: به جای جنگ بر قدرت مردم و جامعه تمرکز کنیم
دهها فعال اجتماعی و مدنی و استاد دانشگاه در نامهای در مخالفت با جنگ میگویند «انسانیت زیر آوار بمبارانها مدفون شده و زندگی میلیونها انسان بیگناه، که پیشتر نیز تحت سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی رنج میبردند، اکنون در معرض ویرانی بیشتری قرار گرفته است». امضا کنندگان این نامه میگویند خواهان گذار دموکراتیک در ایران هستند و قاطعانه جنگ را بهعنوان راهحلی برای حلوفصل اختلافات بینالمللی رد میکنند. به نوشته آنها، «در عوض، باید از ابتکارات صلح حمایت کرد و از همهٔ ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک برای توقف فوری جنگ، جلوگیری از گسترش آن و پایان دادن به حملات نظامی استفاده کنند». نسخه انگلیسی این نامه به امضای بیش از صد تن رسیده است و نسخه فارسی آن که پیشتر منتشر شده بود، به امضای بیش از ۳۵۰ ایرانی ، از جمله روزنامهنگاران،حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و اساتید دانشگاه رسیده بود. حالا غیر ایرانیانی چون آنجلا دیویس فعال شناخته شده در امور عدالت اجتماعی، گلیبرت الأشقر متخصص امور بینالملل و رابین کِلی مورخ شناخته شده نیز دیده میشود. از جمله امضاکنندگان ایرانی این نامه منیره برادران در آلمان است. خانم برادران از زندانیان سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی که بخش عمده دههٔ شصت را در زندان گذرانده و یکی از بیشمار دادخواهان ایرانی است.
