عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، علت آمار بالای کشتهشدگان اعتراضات اخیر در کشور را به عوامل اسرائیل نسبت داد و در عین حال شمار آنها «فقط چند صد نفر» اعلام کرد.
عراقچی در گفتوگو با تلویزیون فاکس نیوز آمریکا که بامداد پنجشنبه ۲۵ دی (بهوقت ایران) پخش شد، بدون ارائۀ هیچ سند و مدرکی، مدعی شد که «تروریستها» با قصد قبلی «به پلیس و مردم شلیک کردند تا آمار کشتهها را بالا ببرند» و زمینه را برای مداخلهٔ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فراهم کنند.
او همچون دیگر مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی، مدعی شد که نیروهای امنیتی و پلیس در جریان اعتراضات اخیر «با روشهایی شبیه به داعش سربریده شده یا آتشزده» شدهاند.
مقامات و رسانههای جمهوری اسلامی، از زمان تشدید حضور خیابانی و گستردۀ معترضان، بهطور هماهنگ آنها را «تروریست» میخوانند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل اما اعلام کرد تروریست خواندن معترضان برای توجیه خشونت علیه آنها است.
عباس عراقچی در عین حال از پاسخ به پرسش فاکسنیوز دربارۀ آمار کشتهشدهها خودداری کرد و تعداد کشتهشدگان را «فقط چند صد نفر» عنوان کرد.
وزیر خارجه ایران همچنین آمار سازمانهای حقوق بشری دربارۀ شمار جانباختگان اعتراضات را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی بعداً آمار را اعلام خواهد کرد.
بهدلیل قطع اینترنت و تماس مخابراتی با ایران، و نیز خودداری حکومت از ارائۀ آمار، شمار دقیق جانباختگان هنور مشخص نیست، اما سازمان حقوق بشر ایران که در اسلو، پایتخت نروژ، مستقر است شامگاه ۲۴ دی اعلام کرد از آغاز اعتراضات ضدحکومتی در ایران دستکم ۳ هزار و ۴۲۸ معترض کشته و هزاران تن مجروح شدهاند.
منابع حقوقبشری تأکید میکنند بهدلیل قطع اینترنت و راههای ارتباطی با ایران، امکان راستیآزمایی بیشتر آمارهای رسیده میسر نیست و احتمال دارد شمار کشتهها به هزاران تن رسیده باشد.
نگرانیها از افزایش شمار کشتهدگان به اندازهای است که عفو بینالملل نیز در بیانیهای خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده تا «از کشتار بیشتر در ایران» جلوگیری شود.
همزمان ۶۰ وکیل ایرانی و خارجی در نامهای مشترک به دبیرکل سازمان ملل، خواستار مداخله فوری در موضوع کشتار گستردهٔ معترضان در ایران شدند و نوشتند: «اگر یک دولت نتواند یا نخواهد مردمش را از نسلکشی، جنایت علیه بشریت و کشتار گسترده محافظت کند، جامعه جهانی مسئول مداخله فوری دارد.»
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که ویدئوهای تائیدشده و گزارشهای معتبر از شاهدان در ایران از کشتار گسترده غیرقانونی در مقیاسی بیسابقه حکایت دارد.
در حالی که وزیر خارجۀ جمهوری اسلامی و دیگر مقامهای رسمی حکومت ایران تلاش دارند تعداد بالای آمار کشتهشدگان را به آمریکا و اسرائیل نسبت دهند، و کشتار معترشان را با برچسب «تروریست» توجیه کنند، سایر رهبران جهان و سازمانهای حقوق بشری، با رد این روایت، سرکوب خشونتبار آنها را محکوم کردهاند.
حساب وزارت خارجۀ آمریکا به فارسی در شبکۀ ایکس، به تلاش حکومت ایران برای معرفی معترضان به عنوان «تروریست» واکنش نشان داده و در پُستی در شبکۀ ایکس نوشته: «اینکه رژیم جمهوری اسلامی معترضان را «آشوبگر» و «تروریست» مینامد، دنیا را فریب نمیدهد.»
در این پُست آمده که «اینها برچسبی هستند که برای توجیه خشونت به کار میروند، نه چیزی بیشتر.»
وزارت خارجۀ ایران دو روز پیش نیز با دعوت از سفرا و نمایندگیهای کشورهای خارجی در ایران، تلاش کرد با سخنرانی عباس عراقچی، وزیر خارجه و نمایش فیلم، اعمال خشونتهای بیسابقه علیه معترضان را توجیه کند.
با این حال به فاصلۀ اندکی پس از این اقدام، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، توسل جمهوری اسلامی به خشونت برای باقیماندن در قدرت را نشانۀ پایان «کار» جمهوری اسلامی توصیف کرد که نشاندهندۀ ناکامماندن تلاش جمهوری اسلامی برای توجیه خشونت بیسابقه علیه معترضان است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد برچسب «تروریست» زدن به معترضان در ایران توسط مقامهای حکومت برای توجیه اِعمال خشونت علیه آنها غیرقابل قبول است.