حکومت طالبان می‌گوید در پی حمله هوایی پاکستان به یک مرکز درمانی ترک اعتیاد در کابل، دست‌کم «۴۰۰ نفر» کشته و «۲۵۰» نفر زخمی شدند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در افغانستان، روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند این خبر را اعلام کرد؛ خبری که نشان‌دهندهٔ تشدید شدید درگیری میان دو کشور همسایه است.

این در حالی است که پاکستان این ادعا را رد کرده و آن را «نادرست» و «گمراه‌کننده» خوانده است و می‌گوید شامگاه دوشنبه «به‌طور دقیق تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های پشتیبانی تروریستی» را هدف قرار داده است.

شاهدان عینی از وقوع چند انفجار همزمان با پایان نماز عشاء خبر داده و گفته‌اند بخش‌هایی از ساختمان‌ها در آتش سوخته و اجساد از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند. تصاویر منتشرشده نیز نشان می‌دهد یک ساختمان یک‌طبقه در آتش سوخته و دود غلیظ از محل حادثه برخاسته است.

عطاءالله تارر، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «انفجارهای ثانویه قابل مشاهده پس از حملات، به‌وضوح نشان‌دهندهٔ وجود انبارهای بزرگ مهمات است.»

سخنگوی نخست‌وزیر پاکستان هم ادعای هدف قرار گرفتن این مرکز را از جمله «دروغ‌های مداوم» افغانستان خواند و گفت عملیات «مبارزه با تروریسم» پاکستان تا نابودی «تروریست‌ها و زیرساخت‌هایشان» ادامه خواهد داشت.



این حمله هوایی ساعاتی پس از آن رخ داد که چین اعلام کرد آمادهٔ تدوام تلاش‌ها برای کاهش تنش میان این دو کشور اسلامی جنوب آسیا است و از هر دو طرف خواست از گسترش جنگ خودداری کنند و به میز مذاکره بازگردند.

تنشی که از ماه گذشته آغاز شده، شدیدترین تنش میان این دو همسایه با مرز مشترک دو هزار و ۶۰۰ کیلومتری است. این درگیری در پی تلاش کشورهایی مانند چین برای میانجی‌گری تا حدی فروکش کرده بود، اما در آستانه عید فطر دوباره شعله‌ور شد.

این تشدید تنش در شرایطی رخ می‌دهد که منطقه به‌طور کلی بی‌ثبات است و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و پاسخ تهران به این حملات خاورمیانه را وارد بحران کرده است.

شاهدان عینی چه می‌گویند؟

شاهدان عینی می‌گویند دوشنبه شب درست زمانی که افراد در مرکز کمپ اعتیاد «امید» در حال پایان دادن به نماز شامگاهی بودند، صدای انفجار سه بمب را شنیدند که دو مورد از آن‌ها به اتاق‌ها و بخش‌های بیماران اصابت کرد.

یکی از افراد تحت درمان در این کمپ اعتیاد به رویترز گفته: «تمام محل آتش گرفت. انگار روز قیامت بود. دوستانم در آتش می‌سوختند و ما نتوانستیم همه را نجات دهیم.»

تصاویر رسانه‌های محلی که شبانه گرفته شده، نشان می‌دهد شعله‌های آتش یک ساختمان یک‌طبقه را دربر گرفته و دود غلیظی از بخش دیگری از همان مجموعه بلند می‌شود، در حالی که امدادگران اجساد را با برانکارد منتقل می‌کنند.

یک راننده آمبولانس هم به رویترز گفت: «وقتی دیشب رسیدم، دیدم همه‌چیز در حال سوختن است، مردم می‌سوختند. صبح زود دوباره با من تماس گرفتند و گفتند برگرد، چون هنوز اجسادی زیر آوار هست.»

کمپ اعتیاد «امید» در سال ۲۰۱۶ تأسیس شده و طبق گزارش رسانه‌های محلی، صدها نفر را درمان کرده و آموزش‌های فنی مانند خیاطی و نجاری نیز به آن‌ها ارائه کرده بود.

درگیری شدید میان این دو کشور جنوب آسیا که پیش‌تر متحد نزدیک بودند، ماه گذشته با حملات هوایی پاکستان در افغانستان آغاز شد؛ حملاتی که اسلام‌آباد می‌گوید پایگاه‌های شبه‌نظامیان را هدف قرار داده است.

افغانستان این حملات را نقض حاکمیت خود و حمله به غیرنظامیان دانسته و حملات متقابل انجام داده است.

اسلام‌آباد اعلام کرده کابل به شبه‌نظامیانی که به پاکستان حمله می‌کنند پناهگاه امن می‌دهد، اما طالبان این ادعا را رد کرده و افزوده مقابله با شبه‌نظامیان، مسئله داخلی پاکستان است.

پس از این حمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، اعلام کرد که از گزارش‌های جدید درباره حملات هوایی پاکستان و کشته شدن غیرنظامیان «غمگین» شده است.

او در پیامی در ایکس نوشت: «تسلیت می‌گویم. از طرف‌ها می‌خواهم تنش‌ها را کاهش دهند، نهایت خویشتنداری را به خرج دهند و به قوانین بین‌المللی، از جمله حفاظت از غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی مانند بیمارستان‌ها احترام بگذارند.»