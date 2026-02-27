در پی ماه‌ها تنش و درگیری میان کابل و اسلام‌آباد، ارتش پاکستان بامداد جمعه، هشتم اسفندماه، به دست‌کم دو شهر مهم افغانستان، از جمله کابل، پایتخت، حمله هوایی کرد.

وزیر دفاع پاکستان این نقطه اوج در درگیری‌های دو کشور را «جنگ آشکار» توصیف کرده است.

خبرنگاران خبرگزاری فرانسه از پرواز مداوم جنگنده‌ها بر فراز دو شهر کابل و قندهار و شنیده شدن صدای انفجار تا سپیده‌دم روز جمعه خبر داده‌اند.

به گفته حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در ولایت‌های پکتیکا، پکتیا، خوست، کنر، نورستان و ننگرهار و در منطقه تورخم در سمت دیگر خط دیورند، ۵۵ سرباز پاکستانی کشته شده‌اند.

همزمان افغان تایمز، از رسانه‌های نزدیک به طالبان، ساعتی پیش گزارش داده است که پاکستان در حملات هوایی خود مجموعه ریاست‌جمهوری در کابل را نیز هدف قرار داده است.

همین رسانه در خبری که هنوز توسط رسانه‌های مستقل خارجی تأیید نشده، نوشته است که نور ولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان، تی‌تی‌پی، نیز در مکانی در نزدیکی همین مجموعه کشته شده است.

خبرگزاری فرانسه نوشته است که حمله تازه پاکستان به خاک افغانستان پس از آن رخ می‌دهد که نیروهای طالبان پنج‌شنبه شب به نیروهای مرزی همسایه خود حمله کرده‌اند.

در خبرها آمده است که حمله نیروهای طالبان هم پاسخ به حملات هوایی پیشتر پاکستان بوده است.

مناسبات دو همسایه شرقی ایران در ماه‌های اخیر به‌شدت لطمه دیده و پس از آن که در ماه اکتبر ۲۰۲۵، سال گذشته، یک درگیری به مرگ ۷۰ نفر از دو طرف انجامید، مرزهای زمینی هم تا حد زیادی بسته بوده است.

اسلام‌آباد حکومت طالبان در افغانستان را متهم می‌کند که قادر به کنترل گروه‌های شبه‌نظامی که در خاک پاکستان عملیات انجام می‌دهند و سپس به خاک افغانستان می‌گریزند نیست. طالبان بارها این اتهام را رد کرده است.

اغلب حملات در خاک پاکستان توسط گروه «تحریک طالبان پاکستان» انجام شده است، گروهی شبه‌نظامی که از زمان بازگشت طالبان در افغانستان به فعالیت خود به شکل چشمگیری افزوده است.

عطاالله طرار، وزیر اطلاعات پاکستان، روز جمعه در شبکه ایکس اعلام کرد که ارتش کشورش «اهداف دفاعی طالبان» را در سه نقطه کابل و قندهار و ولایت پکتیا بمباران کرده است.

اسلام‌آباد و کابل در پی آتش‌بس اولیه‌ای که به کمک ترکیه و قطر اعلام شد چند دور مذاکره داشته‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند به صلحی پایدار برسند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه با هدف جلوگیری از گسترده شدن جنگ با همتای پاکستانی خود گفت‌وگو کرده و ایران هم که خود در حال حاضر در تلاش برای جلوگیری از حمله آمریکا است پیشنهاد میانجی‌گری با هدف «تسهیل در گفت‌وگوها» را داده است.