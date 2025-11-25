جنگنده‌های پاکستانی بامداد سه‌شنبه اهدافی را در خاک افغانستان بمباران کردند؛ حمله‌ای که به گفتهٔ مقام‌های اسلام‌آباد برای هدف قرار دادن پناهگاه‌های شبه‌نظامیان پاکستانی انجام شده است.

اسلام‌آباد گروه طالبان پاکستانی را مسئول موج تازه خشونت‌ها علیه نیروهای امنیتی این کشور می‌داند و طالبان افغانستان را به حمایت یا دست‌کم پناه دادن به این گروه متهم کرده است؛ اتهامی که کابل رد می‌کند.

بمباران تازه پاکستان در خاک افغانستان، اکنون آتش‌بس شکننده میان دو کشور را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

بر اساس اعلام مقام‌های امنیتی پاکستان، این بمباران که روز سه‌شنبه چهارم آذر انجام شده، مواضع گروه طالبان پاکستانی را در ولایت خوست افغانستان و چند منطقهٔ مرزی دیگر هدف قرار داده است.

منابع اطلاعاتی در اسلام‌آباد گفته‌اند «تعداد قابل توجهی از شبه‌نظامیان» در این عملیات کشته شده‌اند، هرچند آمار دقیقی ارائه نشده است. یک مقام پاکستانی نیز تأکید کرده که این حملات ادامه خواهد داشت.

در مقابل، دولت طالبان در افغانستان روایت متفاوتی ارائه کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرده حملات هوایی به یک خانهٔ مسکونی اصابت کرده و در نتیجهٔ آن دست‌کم ۹ کودک و یک زن کشته شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس این حمله را «به‌شدت» محکوم کرد و نوشت که طالبان افغانستان «در زمان مناسب پاسخ مقتضی خواهد داد.»

این حملات در شرایطی صورت می‌گیرد که تنها یک ماه از توافق آتش‌بس میان اسلام‌آباد و کابل می‌گذرد؛ توافقی که با میانجی‌گری قطر و ترکیه و پس از شدیدترین درگیری‌های چند دههٔ اخیر میان دو کشور حاصل شده بود.

تنش تازه پس از آن شدت گرفت که سه مهاجم انتحاری روز دوشنبه کوشیدند به مقر یک نیروی شبه‌نظامی در شهر پیشاور حمله کنند. در این رویداد، سه سرباز پاکستانی کشته شدند و مهاجمان نیز هدف قرار گرفتند.

وزیر دفاع پاکستان پیش‌تر هشدار داده بود که اگر هر حمله‌ای به افغانستان نسبت داده شود، پاسخ آن با حملات هوایی داده خواهد شد.

تلاش دیپلماتیک تاجیکستان و طالبان افغانستان برای کاهش تنش

تاجیکستان و طالبان افغانستان در ماه‌های اخیر برای کاهش تنش و جلوگیری از درگیری‌های مرزی، رفت‌وآمدهای دیپلماتیک خود را افزایش داده‌اند.

در جریان این گفت‌وگوها، دو طرف بر گسترش همکاری در زمینهٔ انرژی، تجارت و برخی پروژه‌های اقتصادی تأکید کرده‌اند، اما به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، کارشناسان می‌گویند بی‌اعتمادی عمیق و اختلاف‌های بنیادین همچنان باقی است و روابط بیشتر در چارچوب نوعی «همکاری سرد و محتاطانه» ادامه خواهد یافت.

این تلاش‌های دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌های پراکنده مرزی همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به پناه دادن به گروه‌های مسلح متهم می‌کنند.

در جدیدترین حادثه، ماه گذشته، طرفین در نزدیکی یک معدن طلا در امتداد رودخانه «پَنج» که افغانستان و تاجیکستان را از هم جدا می‌کند، به تبادل آتش پرداختند. یک جنگجوی طالبان در درگیری قبلی مرزی در ماه اوت کشته شد.

تاجیکستان، طالبان را به حمایت از گروه انصارالله متهم کرده و در مقابل، طالبان مدعی است تاجیکستان از جبهه مقاومت ملی افغانستان پشتیبانی می‌کند؛ اتهامی که تاجیکستان آن را رد می‌کند.

انصارالله، یک گروه شبه‌نظامی اسلام‌گرا مستقر در افغانستان است که عمدتاً از شهروندان تاجیک تشکیل شده و به دنبال سرنگونی دولت سکولار تاجیکستان است.

مسائل مربوط به کنترل سفارت افغانستان در شهر دوشنبه و حضور مخالفان طالبان نیز از محورهای اصلی تنش است.

با وجود این اختلاف‌ها، همکاری‌های عملی از جمله صادرات برق تاجیکستان به افغانستان و گفت‌وگو دربارهٔ تسهیل روادید و پروژه‌های تازه ادامه دارد.

افغانستان در حال حاضر بیشتر برق خود را از تاجیکستان و ازبکستان وارد می‌کند.

با این حال، کارشناسان معتقدند به رسمیت شناختن رسمی حکومت طالبان از سوی تاجیکستان بعید است و دو طرف ترجیح می‌دهند وضعیت کنونی را حفظ کنند و تنها در حوزه‌هایی که منافع مشترک دارند، همکاری محدودی داشته باشند.