پاکستان اتباع افغانستان را به انجام دو بمبگذاری انتحاری در خاک خود متهم کرد

پاکستان اعلام کرد اتباع افغانستان این هفته دو بمبگذاری انتحاری مرگبار را در خاک این کشور انجام دادند.
محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، روز پنجشنبه ۲۲ آبان به پارلمان گفت که دخالت اتباع افغانستان در این حملات، یکی در خارج از دادگاهی در پایتخت در روز سهشنبه و دیگری در یک مدرسه نظامی در روز دوشنبه، «نگرانی اصلی و جدی ما» است.
او بار دیگر حکومت طالبان در افغانستان را متهم کرد که از شبهنظامیان اسلامگرا که به پاکستان حمله کردهاند، حمایت میکند.
طالبان افغانستان که در سال ۲۰۲۱ به قدرت رسیدند نیز، پاکستان را به حمایت از شبهنظامیان داعش-خراسان در خاک خود متهم کردهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفت: «ما در بسیاری از موارد در جریان عملیات علیه داعش-خراسان، اتباع پاکستانی را کشته یا دستگیر کردهایم».
او افزود: «این بدان معنا نیست که کل ملت پاکستان اینگونه رفتار میکند یا دولت آنها مسئول است».
یک بمبگذار انتحاری روز سهشنبه خود را در نزدیکی یک گشت پلیس در بیرون دادگاهی در اسلامآباد منفجر کرد و ۱۲ نفر را کشت و ۲۷ نفر را زخمی کرد.
بمبگذار دیگری روز دوشنبه خودرویی بمبگذاریشده را به دروازهٔ اصلی یک مدرسهٔ نظامی در منطقهٔ وزیرستان جنوبی، در نزدیکی مرز افغانستان، کوبید و سه نفر را کشت.
شبهنظامیان سپس وارد این مدرسه شدند که توسط ارتش اداره میشود اما به غیرنظامیان آموزش میدهد. در درگیری نیروهای پاکستانی با شبهنظامیان مهاجم که بیش از ۲۴ ساعت ادامه یافت، همه مهاجمان کشته شدند.
روابط بین پاکستان و افغانستان در سالهای اخیر پرتنش بوده است. دهها سرباز و غیرنظامی در درگیریهای مرزی بین دو کشور در ماه گذشته کشته شدند.
علاوه بر تنشهای منطقهای، پاکستان همچنین با هند درگیر است که در ماه مه منجر به جنگی چهار روزه بین دو کشور شد.
اسلام آباد میگوید طالبان پاکستان و دیگر شبهنظامیان مستقر در افغانستان توسط هند حمایت میشوند، اتهامی که دهلی نو آن را رد میکند.
هند و پاکستان دهههاست برای نفوذ در افغانستان، کشوری بیثبات اما از نظر ژئوپلیتیکی مهم که هر دو آن را برای امنیت خود حیاتی میدانند، با هم در رقابت هستند.
طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان، از سال ۲۰۰۷ در تلاش برای سرنگونی حکومت این کشور و جایگزینی آن با مدل حکومتی اسلامی مد نظر خود است.