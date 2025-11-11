یک انفجار انتحاری در نزدیکی ساختمان دادگاهی در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، جان دستکم ۱۲ نفر را گرفت و ۲۷ نفر را زخمی کرد. منابع بیمارستانی میگویند حال چند نفر از زخمیها وخیم است.
محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان روز سهشنبه ۲۰ آبان اعلام کرد که این حمله چند ساعت پس از آن رخ داد که یک بمبگذار انتحاریِ دیگر سه نفر را کشت و شبهنظامیان به یک مدرسه نظامی در شمال غربی کشور یورش بردند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت هیچیک از حملات را بر عهده نگرفته است.
بمبگذارِ دادگاه حوالی زمان ناهار، نزدیک ورودی یکی از دادگاههای سفلی در اسلامآباد، زمانی که منطقه معمولاً شلوغ است، رخ داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس پس از این حمله، محل را محاصره کرده و ترافیک سنگینی در منطقه ایجاد شده است.
نقوی افزوده که بمبگذار سعی کرده بود پیاده وارد ساختمان دادگاه شود اما بهدلیل کنترل امنیتی، و پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انتظار در آنجا، نزدیک یک خودروی پلیس، خود را منفجر کرد.
وزیر کشور پاکستان گفت: «ما این حادثه را از زوایای مختلف بررسی میکنیم. این فقط یک بمبگذاری معمولی نیست، چرا که در مرکز اسلامآباد اتفاق افتاده است.»
وزیر کشور پاکستان همچنین تهدید کرده است که هر کس که در این حمله دست داشته باشد، از افراد محلی یا از کشورهای دیگر، «بخشیده نخواهد شد».
بهطور جداگانه، یک بمبگذار انتحاری دیگر عصر دوشنبه هنگام انفجار خودروی خود در ورودی مدرسه نظامی در منطقه «وانا» در جنوب وزیرستان در شمال غرب پاکستان، نزدیک مرز افغانستان، سه نفر را کشت و پس از آن شبهنظامیان وارد مدرسه شدند.
سه شبهنظامی تا بعدازظهر سهشنبه، همچنان در محوطه مدرسه، جایی که بیش از ۵۰۰ دانشآموز و کارمند حضور داشتند، سنگر گرفته بودند،
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان هر دو حمله را محکوم کرد و گفت تروریستهایی که به «دستور هند» عمل میکنند، به «کودکان بیگناه» در وانا حمله کردهاند.
شریف گفت: «هیچ محکومیتی برای این حملاتی که از خاک افغانستان با حمایت هند انجام شده، کافی نیست.»
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، نیز در شبکه ایکس نوشت: «ما در وضعیت جنگ هستیم.»
طالبان پاکستان و افغانستان که پیشتر متحد بودند، از زمان به قدرت رسیدن این گروه اسلامگرای افراطی در افغانستان در سال ۲۰۲۱، دچار روابط تیرهای شدهاند. اسلامآباد کابل را به پناه دادن به طالبان پاکستان متهم میکند. افغانستان این اتهام را رد میکند.
روز دوشنبه هم انفجار خودروی بمبگذاریشده در یکی از محلات معروف دهلی نو دستکم هشت کشته و ۱۹ زخمی برجای گذاشت.
نارندرا مودی، نخستوزیر هند این عملیات را یک توطئه خوانده و تأکید کرده که عاملان آن به مجازات خواهند رسید.
تنش بین هند و پاکستان در ماههای اخیر تشدید شده و دو طرف یکدیگر را به حمایت از گروههای مخالف متهم کردهاند.