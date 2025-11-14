مقامات طالبان در افغانستان میگویند این کشور محصور در خشکی، برای دور زدن پاکستان و جلوگیری از اختلالات تجاری، به طور فزایندهای به بندر چابهار ایران روی آورده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آمارهای رسمی نشان میدهد که این تغییر مسیر تأثیر قابل توجهی داشته است.
عبدالسلام جواد آخوندزاده، سخنگوی وزارت بازرگانی طالبان، اعلام کرد که حجم تجارت با ایران در شش ماههٔ گذشته به ۱.۶ میلیارد دلار رسیده که از مبادلات ۱.۱ میلیارد دلاری با پاکستان پیشی گرفته است.
او گفت: ایران تجهیزات بهروز شده و اسکنرهای اشعهٔ ایکس نصب کرده است، در حالی که به محمولههای افغانستان ۳۰ درصد کاهش در تعرفههای بندری، ۷۵ درصد تخفیف در هزینههای انبارداری و ۵۵ درصد تخفیف در هزینههای پهلوگیری ارائه میدهد.
سخنگوی وزارت بازرگانی طالبان افزود: «امکانات چابهار تأخیرها را کاهش داده و این اطمینان را برای تاجران ایجاد کرده است که با بسته شدن مرزها، ارسال محمولهها متوقف نخواهد شد».
بر اساس این گزارش، تغییر مسیر تجارت به چابهار اکنون به یک سیاست رسمی افغانستان تبدیل شده است.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان، به تجار سه ماه مهلت داده است تا قراردادهای خود را در پاکستان تسویه کرده و به مسیرهای جایگزین روی بیاورند.
او اسلامآباد را به استفاده از «مسائل تجاری به عنوان اهرم سیاسی» متهم کرده و همزمان دستور داده است ترخیص داروهای پاکستانی به دلیل «کیفیت پایین» متوقف شود.
افغانستان به موجب یک پیمان ترانزیتی با ایران و هند در سال ۱۳۹۶ از بندر چابهار برای حملونقل کالا استفاده میکند. مقامات طالبان میگویند مشوقهایی از کاهش تعرفهها و تخفیف در انبارداری گرفته تا حملونقل سریعتر، محمولههای بیشتری را به سمت جنوب جذب میکند.
اما پاکستان هنوز سریعترین مسیر به دریا است و کامیونها ظرف سه روز به بندر کراچی میرسند.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، گفته است که تصمیم افغانستان هیچ آسیب اقتصادی به اسلامآباد وارد نخواهد کرد.
او افزود: «افغانستان میتواند از هر بندر یا کشوری برای تجارت استفاده کند».
روابط دو کشور بهدلیل فعالیتهای شبهنظامیان طالبان پاکستان که اسلامآباد میگوید در خاک افغانستان پناه گرفتهاند و اقدام به بمبگذاری انتحاری میکنند، در ماههای اخیر به شدت متشنج شده است.
هند، رقیب پاکستان، که تعامل با طالبان افغانستان را افزایش داده، بهتازگی میزبان امیرخان متقی، وزیر خارجه موقت این گروه، بوده و کمکهای بشردوستانه خود را به کابل گسترش داده است.
هند ترمینالهای کلیدی در چابهار را اداره میکند که آن را به عنوان یک پیوند استراتژیک با افغانستان و آسیای مرکزی میبیند. ایالات متحده ماه گذشته به دهلی نو معافیت شش ماهه از تحریمها برای ادامه اداره این بندر داد.