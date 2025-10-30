هند روز پنجشنبه هشتم آبان اعلام کرد که ایالات متحده معافیت شش ماهه از تحریم‌ها برای بهره‌برداری از بندر چابهار به دهلی نو داده است.

این امر تلاش هند را برای افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه با دور زدن رقیب خود پاکستان تقویت می‌کند.

راندهیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، در یک نشست خبری هفتگی با اشاره به این بندر گفت: «می‌توانم تأیید کنم که به ما برای یک دوره شش ماهه معافیت داده شده است».

او همچنین گفت که مذاکرات هند با دولت ترامپ در مورد یک توافق تجاری دوجانبه ادامه دارد.

یک مقام هندی که نخواست نامش فاش شود، گفت که معافیت ایالات متحده از روز چهارشنبه اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سفارت ایالات متحده در دهلی نو بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداد.

هند پارسال قراردادی ۱۰ ساله با ایران برای توسعه و بهره‌برداری از بندر چابهار امضا کرد و در ماه جاری با بازگشایی سفارت خود در کابل که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ تعطیل شده بود، روابطش را با افغانستان گسترش داد.

بندر چابهار در جنوب شرقی ایران قرار دارد و در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود که با اتصال ریلی به افغانستان برای تقویت اقتصاد این کشورِ محصور در خشکی، وابستگی آن به بندر کراچی پاکستان کاهش یابد.

معافیت یاد شده پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در این هفته مبنی بر تمایل او برای دستیابی به یک «توافق تجاری» با هند داده شد که نشان‌دهنده گرم شدن روابط دو کشور پس از تنش بر سر افزایش تعرفه‌ها از سوی واشینگتن است.

آمریکا پیشتر تعرفهٔ واردات از هند را دو برابر کرد و به ۵۰ درصد افزایش داد. ۲۵ درصد از این رقم به عنوان مجازات خرید نفت روسیه توسط دهلی نو است.

پالایشگاه‌های هندی اکنون در حال کاهش واردات نفت از روسیه هستند.

واشینگتن ماه گذشته معافیت تحریم‌های چابهار را که ابتدا در سال ۲۰۱۸ اعطا شده بود، به عنوان بخشی از تلاش خود برای اعمال «فشار حداکثری» بر ایران لغو کرد.

ایران متهم به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده به‌دلیل برنامه‌ هسته‌ای و موشکی بالستیک خود است. تهران بارها این ادعا را رد کرده است.