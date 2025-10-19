وزارت خارجه قطر اعلام کرد پاکستان و افغانستان در مذاکراتی که با میانجی‌گری قطر و ترکیه در دوحه جریان داشت، بر سر آتش‌بس فوری به توافق رسیدند.

در بیانیه وزارت خارجه قطر که روز یکشنبه ۲۷ مهر منتشر شد، آمده است: «در جریان مذاکرات، دو طرف بر آتش‌بس فوری و ایجاد سازوکارهایی برای تحکیم صلح و ثبات پایدار میان دو کشور توافق کردند.»

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دو طرف همچنین موافقت کردند که در روزهای آینده نشست‌های پیگیری برگزار کنند تا از تداوم آتش‌بس اطمینان حاصل شود و اجرای آن به‌صورت قابل‌اعتماد و پایدار را راستی‌آزمایی کنند.

مذاکرات صلح میان افغانستان و پاکستان از روز شنبه در پایتخت قطر آغاز شد؛ پس از آن‌که درگیری‌های مرزی و حملات متقابل، نگرانی‌ها از بروز جنگی تمام‌عیار میان دو کشور را افزایش داده بود.

حکومت طالبان این موضوع را تأیید و اعلام کرد که هیئت‌های مذاکره‌کنندهٔ افغانستان و پاکستان در قطر بر سر آتش‌بس «کامل و معنی‌دار» به توافق رسیده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه ایکس از تلاش‌های قطر و ترکیه برای میانجی‌گری در این گفتگوها قدردانی کرد و نوشت که افغانستان و پاکستان سندی را نیز امضا کرده‌اند که بر اساس آن، دو کشور بر تعهد خود نسبت به صلح، احترام متقابل و روابط نیک هم‌جواری تأکید کرده‌اند.

مجاهد گفته است که دو طرف توافق کردند هیچ‌گونه اقدام خصمانه علیه یکدیگر انجام ندهند و از گروه‌های مخالف حکومت پاکستان حمایت نکنند.

این در حالی است که پس از درگیری‌ها و حملات مرزی نگرانی‌ها از احتمال آغاز جنگ تمام‌عیار میان دو کشور بوجود آمده بود.

در مذاکرات دیروز هیئت طالبان به رهبری محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان و از جانب پاکستان، هیئتی متشکل از خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و عاصم ملک، رئیس ادارۀ اطلاعات این کشور، شرکت داشتند.

وزارت خارجۀ پاکستان شنبه گفت که بحث‌ها میان هیئت‌های حکومت پاکستان و طالبان افغان روی تدابیر فوری برای پایان دادن به تروریسم فرامرزی علیه پاکستان و احیای صلح و ثبات در امتداد مرز افغانستان و پاکستان متمرکز خواهد بود.

پاکستان می‌گوید تروریسم فرامرزی از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد. پیش از این حکومت طالبان بارها این ادعای پاکستان را رد کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.

درگیری‌های مرگبار اخیر میان پاکستان و افغانستان شدیدترین درگیری از زمان تسلط طالبان بر کابل در سال ۲۰۲۱ بوده است.

درگیری میان این دو متحد سابق پس از آن آغاز شد که اسلام‌آباد از کابل خواست جلوی شبه‌نظامیانی را بگیرد که حملات در داخل پاکستان را افزایش داده‌اند و به گفته مقام‌های پاکستانی، از پناهگاه‌هایی در خاک افغانستان فعالیت می‌کنند.

طالبان این اتهام را که به شبه‌نظامیان اجازه حمله به پاکستان می‌دهد رد کرده و در مقابل، ارتش پاکستان را متهم می‌کند که دربارهٔ افغانستان اطلاعات نادرست مبنی بر پناه دادن به شبه‌نظامیان وابسته به داعش منتشر می‌کند.

اسلام‌آباد نیز این اتهامات را رد می‌کند.