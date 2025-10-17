«هفت سرباز پاکستان» در یک حملهٔ انتحاری در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند

مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند هفت سرباز پاکستانی روز جمعه ۲۵ مهر در یک حملهٔ انتحاری در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند.

آتش‌بس ۴۸ ساعته بین طرفین که چند روز درگیری شدید بین این دو همسایه را متوقف کرده بود، بدون هیچ خبری در مورد تمدید آن، ظهر جمعه پایان یافت.

این دو همسایهٔ جنوب آسیا درگیر نبردهای زمینی شدیدی شدند و پاکستان نیز حملات هوایی را در سراسر مرز مورد مناقشه خود انجام داد که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر و زخمی شدن صدها نفر شد.

پنج مقام امنیتی اعلام کردند که این هفت سرباز در حمله‌ای توسط شبه‌نظامیان به یک اردوگاه نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. ۱۳ نفر نیز در این حمله زخمی شدند.

آن‌ها گفتند در حالی که یکی از شبه‌نظامیان یک وسیلهٔ نقلیهٔ بمب‌گذاری شده را به دیوار مرزی قلعه‌ای که به عنوان اردوگاه نظامی استفاده می‌شد، کوبید، دو نفر دیگر سعی کردند وارد این مرکز شوند، اما به ضرب گلوله کشته شدند.

دفتر شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که شش شبه‌نظامی در این حملهٔ انتحاری کشته شدند، اما جزئیاتی در مورد تعداد سربازان کشته شده ارائه نکرد.

ارتش پاکستان به درخواست برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداد.

هویت مهاجمان مشخص نیست و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.

خشونت شبه‌نظامیان در پاکستان، عامل اصلی تنش در روابط این کشور با طالبان افغانستان بوده است که پس از خروج نیروهای تحت رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۲۱، بار دیگر قدرت را در کابل به دست گرفتند.

آخرین درگیری بین دو کشور پس از آن آغاز شد که اسلام آباد از کابل خواست تا شبه‌نظامیانی را که حملات خود را در پاکستان افزایش داده بودند، مهار کند و گفت آن‌ها از پناهگاه‌هایی در افغانستان عملیات انجام می‌دهند.

شهباز شریف روز پنجشنبه گفت که پاکستان پس از یک سری حملات شبه‌نظامیان، دست به اقدامات «تلافی‌جویانه» زده است، زیرا صبر این کشور در برابر افغانستان لبریز شده است، اما آماده مذاکره برای حل این درگیری است.

طالبان این اتهام را رد می‌کند و در مقابل، ارتش پاکستان را به انتشار اطلاعات نادرست در مورد افغانستان، تحریک تنش‌های مرزی و پناه دادن به شبه‌نظامیان مرتبط با داعش برای تضعیف ثبات و حاکمیت خود متهم می‌کند.

اسلام آباد این اتهامات را رد کرده است.

هلال احمر پاکستان روز جمعه اعلام کرد که افغانستان اجساد هفت پاکستانی شامل دو پرسنل امنیتی و پنج غیرنظامی را که در درگیری‌های اوایل هفته کشته شده بودند، به این سازمان تحویل داده است.

اگرچه این دو کشور اسلامی در گذشته نیز با هم درگیر شده بودند، اما درگیری‌های این ماه بدترین برخورد نظامی آن‌ها در دهه‌های اخیر بوده است.

این درگیری‌ها توجه عربستان سعودی و قطر را به خود جلب کرده است و این دو کشور میانجی‌گری کرده و تلاش کرده‌اند تا درگیری‌ها را متوقف کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است که می‌تواند به حل این درگیری کمک کند.