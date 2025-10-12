شب گذشته ۱۹ مهرماه دستکم در پنج نقطه در مرز افغانستان و پاکستان درگیریهای شدیدی رخ داد که به کشته شدن چندین سرباز انجامید و دولت اسلامآباد را واداشت تا دو گذرگاه اصلی مرزی را ببندد.
در کابل، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اعلام کرد که دستکم ۵۸ سرباز پاکستانی کشته و حدود ۳۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. مجاهد در یک کنفرانس خبری افزود که ۹ سرباز افغان نیز کشته و حدود ۱۸ نفر دیگر زخمی شدهاند.
مقامهای پاکستانی هنوز آمار تلفات رسمی منتشر نکردهاند، اما منابع امنیتی این کشور صبح یکشنبه ۲۰ مهر در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تأیید کردند که سه سرباز پاکستانی و یک غیرنظامی کشته و پنج سرباز زخمی شدهاند.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و آصف علی زرداری، رئیسجمهور این کشور، این خشونتها را محکوم کرده و افغانستان را مقصر دانستهاند. شریف در بیانیهای گفت:
«در دفاع از پاکستان هیچ سازشی وجود نخواهد داشت و به هرگونه تحریک، پاسخی قوی و قاطع داده خواهد شد.»
او همچنین مقامات طالبان در افغانستان را متهم کرد که اجازه دادهاند خاک کشورشان توسط «عناصر تروریستی» مورد استفاده قرار گیرد.
منابع پاکستانی گفتند در عملیات تلافیجویانه، چندین پاسگاه مرزی طالبان در داخل خاک افغانستان منهدم شده است. مقامهای امنیتی پاکستان همچنین تأیید کردند که «در پاسخ سریع و شدید، نیروهای پاکستانی چندین پاسگاه مرزی طالبان را بهطور مؤثر هدف قرار دادند.»
روابط پاکستان و طالبان که زمانی متحد بودند، اکنون بهدلیل پناه دادن طالبان به اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان بهشدت تیره شده است. این گروه طی سالهای اخیر دهها حمله مرگبار علیه دولت پاکستان انجام داده است.
تنشها پس از حمله پهپادی بیسابقۀ پاکستان در شامگاه پنجشنبه ۱۸ مهرماه در کابل افزایش یافت. بهگفتۀ منابع، هدف حمله نور ولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان، بود، اما سرنوشت او هنوز روشن نیست. دو عضو بلندپایه گروه در این حمله کشته شدند.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد اسلامآباد به «تمامیت ارضی افغانستان احترام میگذارد» اما برای حفاظت از شهروندان خود اقدامات ضدتروریستی لازم را بر اساس اطلاعات اطلاعاتی انجام میدهد و از طالبان خواست «پناه دادن به طالبان پاکستانی در خاک خود را متوقف کند.»
ایران، عربستان سعودی و قطر خواستار خویشتنداری دو طرف شدهاند. در عین حال، ارتش پاکستان در مرز با هند در حالت آمادهباش قرار گرفته است؛ اقدامی که نگرانیها دربارۀ گسترش درگیری را افزایش داده است.
این تحولات همزمان با سفر تاریخی امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، به دهلی نو از روز پنجشنبه اکتبر است؛ سفری که به گفته تحلیلگران، پیام سیاسی روشنی از سوی پاکستان به هند و حکومت طالبان محسوب میشود.
افغانستان با جمعیتی حدود ۴۴ میلیون نفر همچنان در انزوای بینالمللی به سر میبرد و تنها روسیه طالبان را بهعنوان دولت رسمی این کشور به رسمیت شناخته است.