انفجار شبانه در کابل؛ هدفِ احتمالی رهبر طالبان پاکستان بود

شامگاه پنجشنبه صدای دستکم دو انفجار در مرکز شهر کابل شنیده شد. سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد این انفجار تلفاتی نداشته و برخی رسانههای پاکستانی گزارش دادند هدف انفجارها «رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان» کابل بودهاند.
خبرگزاری رویترز و شماری دیگر از رسانههای غربی بهنقل از شاهدان عینی گزارش دادند که شامگاه پنجشنبه ۱۸ مهرماه در مرکز شهر کابل صدای دستکم دو انفجار شنیده شد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تنها وقوع یکی از این انفجارها را تأیید کرد و افزود که تحقیقات در مورد این انفجار آغاز شده است.
این در حالی است که شماری از رسانههای پاکستانی گزارش دادهاند که این انفجارها ناشی از حملات هوایی پاکستان بودهاند و هدف آن «رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان» کابل بوده است.
پاکستان آبزرور، یکی از روزنامههای انگلیسیزبان پاکستان، به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل، خودرو حامل نور ولی محسود، یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، هدف قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات این روزنامه، منابع به آنها گفتهاند که نور ولی محسود در این حمله زخمی شده، اما کشتهشدن او هنوز تأیید نشده است.
در ادامۀ گزارش آمده که دو تن از همراهان نور ولی محسود نیز در این حمله هدف قرار گرفتهاند.
هنوز منابع رسمی در پاکستان یا افغانستان در این زمینه گزارشی منتشر نکردهاند.
رادیو آزادی، سرویس افغانستان رادیو اروپای آزاد، نیز نوشته که در شبکههای اجتماعی پیامی صوتی منسوب به نور ولی محسود منتشر شده که او در آن میگوید در «خاک خود و در مناطق قبایلی» حضور دارد و سالم است.
شماری از خبرنگاران نیز در شبکههای اجتماعی نوشتهاند که همزمان با حملات در کابل، نیروهای پاکستانی نیز در ولایت پکتیکای افغانستان حملات هوایی انجام دادهاند، اما هنوز گزارشی رسمی در این مورد نیز منتشر نشده است.