حمله یک بمبگذار انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر اسلامآباد، پایتخت پاکستان، که روز جمعه، ۱۷ بهمنماه، در هنگام برگزاری نماز جمعه رخ داد «۳۱ کشته» و دهها مجروح برجا گذاشت.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را نپذیرفته است.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام پلیس پاکستان تعداد کشتههای این انفجار انتحاری را «دستکم ۳۰» نفر اعلام کرده است.
همین خبرگزاری تعداد مجروحان حادثه را نزدیک به ۱۷۰ نفر اعلام کرده و نوشته است که احتمال افزایش این آمار وجود دارد.
به گفته این دو مقام، فرد بمبگذار که هنوز از هویتش خبری در دست نیست در آستانه در مسجد متوقف شده و در همان جا بمب را منفجر کرده است.
عکسهایی که از این رخداد مرگبار در شبکههای اجتماعی منتشر شده اجسادی در صحن مسجد و نمازگزاران سراسیمه را نشان میدهد.
در عکسهای دیگر از حیاط مسجد میتوان زخمیهای بیشماری را دید.
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در بیانیهای رسمی ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانوادههای قربانیان این حمله را محکوم کرد.
وقوع انفجار انتحاری در پایتخت پاکستان که همواره تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی است اتفاق نادری است، با این حال دیگر بخشهای این کشور بارها صحنه وقوع چنین حملاتی بودهاند.
در آبانماه سال جاری، یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی یک گشت پلیس در بیرون دادگاهی در اسلامآباد منفجر کرد و ۱۲ نفر را کشت و ۲۷ نفر را زخمی کرد.
بمبگذار دیگری یک روز پیشتر خودرویی بمبگذاریشده را به دروازهٔ اصلی یک مدرسهٔ نظامی در منطقهٔ وزیرستان جنوبی، در نزدیکی مرز افغانستان، کوبید و سه نفر را کشت.
شیعیان در کشور سنیمذهب پاکستان با بیش از ۲۴۰ میلیون جمعیت جزء اقلیتها به شمار میروند و بارها هدف خشونت فرقهای و مذهبی قرار گرفتهاند.
طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان، از سال ۲۰۰۷ در تلاش برای سرنگونی حکومت این کشور و جایگزینی آن با مدل حکومتی اسلامی مد نظر خود است.