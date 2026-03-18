علی لاریجانی در بیش از چهار دهه حضور سیاسی در ایران، تبدیل به یکی از چهر‌ه‌های کلیدی سیاسی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی شد. او که در زمان کشته شدن در پی حملات اسرائیل در شامگاه ۲۵ اسفند دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نقشی کلیدی در سیاست داخلی و همچنین سیاست خارجی ایفا می‌کرد. ارزیابی رضا علیجانی را درباره این سیاستمدار و پیامدهای کشته شدن‌ او برای جمهوری اسلامی بشنوید.