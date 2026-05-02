کاهش نیروهای آمریکا در آلمان؛ بازتعریف ناتو یا اقدام تاکتیکی؟

روز جمعه پنتاگون اعلام کرد ایالات متحده قصد دارد پنج هزار نیروی نظامی خود را از آلمان، یکی از متحدان ناتو، خارج کند. این تصمیم پس از تنش لفظی میان دونالد ترامپ و فریدریش مرتس بر سر جنگ ایران گرفته شده و نخستین اقدام ملموس برای کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا محسوب می‌شود. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در کلن آلمان، به این پرسش پاسخ داده که آیا کاهش پنج هزار نیروی آمریکایی از میان ۳۹ هزار نیروی این کشور در آلمان آغاز یک روند پایدار در بازتعریف نقش ناتو است یا صرفاً یک اقدام تاکتیکی؟