گروهی از برندگان جایزه صلح نوبل در چارچوب ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی ابراز نگرانی شدید کردند و خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های تخصصی پزشکی شدند. در این بیانیه که دوم مه ۲۰۲۶ منتشر شد، آمده است که جان این فعال حقوق بشر که در زندان به‌سر می‌برد در خطر است و نشانه‌هایی از وخامت وضعیت او، از جمله کاهش شدید وزن، ناپایداری فشار خون و مشکلات قلبی گزارش شده است. حمید رضا محمدی، برادر نرگس محمدی ساکن نروژ، در گفت‌وگو با ردایو فردا، از نگرانی عمیق خانواده درباره وضعیت او سخن گفته است.