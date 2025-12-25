الجزایر استعمار فرانسه را جرم اعلام کرد و خواستار پرداخت غرامت شد

مجلس الجزایر با تصویب قانونی به اتفاق آرا، استعمار فرانسه در این کشور را جرم اعلام کرد و خواستار عذرخواهی و پرداخت غرامت توسط پاریس شد.

پاریس در واکنش، این اقدام را «خصمانه» و «غیرسازنده» نامید و آن را محکوم کرد.

نمایندگان مجلس الجزایر روز چهارشنبه، سوم دی‌ماه، در حالی که شال‌هایی به رنگ پرچم ملی بر دوش داشتند، در صحن مجلس ایستاده بودند و با تشویق تصویب لایحه، شعار «زنده باد الجزایر» سر دادند.

این لایحه اعلام می‌کند که فرانسه «مسئولیت حقوقی گذشتۀ استعماری خود در الجزایر و فجایعی که ایجاد کرد» را بر عهده دارد.

این رأی‌گیری در حالی انجام شد که دو کشور درگیر یک بحران دیپلماتیک عمده هستند و هرچند این اقدام عمدتاً نمادین است، اما تحلیلگران معتقدند از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد.

ابراهیم بوغالی، رئیس مجلس، پیش از رأی‌گیری به خبرگزاری دولتی الجزایر گفت که این اقدام «پیام روشنی، هم در داخل و هم در خارج، ارسال می‌کند که حافظه ملی الجزایر نه قابل پاک کردن است و نه قابل مذاکره».

این قانون «جنایات استعمار فرانسه» از جمله آزمایش‌های هسته‌ای، اعدام‌های فراقضایی، «شکنجه جسمی و روانی»، و «غارت سیستماتیک منابع» را فهرست می‌کند.

در این قانون آمده است که «غرامت کامل و عادلانه برای همه خسارات مادی و معنوی ناشی از استعمار فرانسه، حقی غیرقابل سلب برای دولت و مردم الجزایر است».

با این حال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تصویب این قانون را محکوم کرد و آن را اقدامی نامید که برای «ازسرگیری گفت‌وگوها و آرام کردن بحث‌ها در مسائل تاریخی»، «سازنده» نیست.

حاکمیت فرانسه بر الجزایر از سال ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ همچنان نقطه دردآوری در روابط دو کشور است. این دوره که با کشتارهای گسترده و تبعیدهای بزرگ‌ همراه بود، تا جنگ خونین استقلال الجزایر از ۱۹۵۴-۱۹۶۲ به طول انجامید.

الجزایر می‌گوید این جنگ ۱.۵ میلیون نفر را کشت، در حالی که مورخان فرانسوی تعداد کشته‌شدگان را پایین‌تر، در مجموع ۵۰۰ هزار نفر، که ۴۰۰ هزار نفرشان الجزایری بودند، تخمین می‌زنند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پیشتر استعمار الجزایر را «جرم علیه بشریت» خوانده بود، اما از ارائه عذرخواهی رسمی خودداری کرد.