عراقچی: چالش ما این است که اگر قدم عقب بگذاریم، معلوم نیست تا کجا باید عقب برویم

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، با اشاره به وضعیت کنونی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی خطاب به جمعی از حامیان و اشخاص حکومتی گفت که «ترسیدن در این شرایط سم مهلک است.»

او که روز یک‌شنبه ۱۹ بهمن در «نخستین کنگره ملی سیاست خارجی و تاریخ روابط خارجی» سخنرانی می‌کرد، خطاب به حضار گفت: «اگر بترسید و کوتاه بیایید، و به قول بعضی‌ها که تنازل را توصیه می‌کنند [عمل کنیم]، تنازل به نظر من انتهایی ندارد.»

منظور از «تنازل» در ادبیات مقامات حکومت ایران موضوع تغییر رویکردها یا عقب‌نشینی از مواضع پیشین در برابر فشارها است.

عباس عراقچی در این سخنرانی ادامه داد: «اگر از من بپرسید بزرگ‌ترین چالش ما الان چی هست می‌گویم چالشِ ایستادگی است. اگر قدم عقب بگذارید دیگر معلوم نیست تا کجا باید عقب برویم. این بزرگ‌ترین چالش ما است.»

او سپس گفت که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، هم «شخصاً به همین معتقد است و ایستادگی دارد.»

روز یک‌شنبه، مسعود پزشکیان مذاکرات ایران و آمریکا را «یک گام روبه‌جلو» توصیف کرد و گفت که «منطق ما در موضوع هسته‌ای، حقوق مصرح در معاهده عدم اشاعه است.» او گفت که به باور او، جمهوری اسلامی «زبان زور را برنمی‌تابد.»

اظهارات وزیر خارجه ایران پس از آن بیان می‌شود که او روز جمعه با استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، برای اولین بار بعد از چند ماه در عمان مذاکراتی «غیرمستقیم» داشت.

مذاکره مقامات جمهوری اسلامی با نمایندگان دولت آمریکا پس از آن رخ می‌دهد که همزمان با دور تازه اعتراضات گسترده در ایران، دونالد ترامپ هم بر فشار خود بر حکومت ایران، چه در موضع‌گیری‌های کلامی و چه از نظر اعزام نیروی نظامی، به شکل چشمگیری افزود.

استیو ویتکاف یک روز پس از مذاکره با وزیر خارجه ایران، همراه با جرد کوشنر و فرماندهی مرکزی ایالات متحده از ناو جنگی آبراهام لینکلن بازدید کرده است. او گفت در این بازدید شاهد عملیات پروازی بوده و با خلبانی گفت‌وگو کرده که یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است؛ اقدامی که به گفته او در چارچوب پیام «صلح از طریق قدرت» رئیس‌جمهور آمریکا انجام می‌شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جمعه شب به وقت محلی در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که از نتیجه مذاکرات آغازین با ایران راضی است و این مذاکرات را «بسیار خوب» توصیف کرد.

ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن بخشی از ناوگان بزرگی است که ایالات متحده در هفته‌های اخیر به اطراف ایران فرستاده است.

یک روز پس از بازدید مذاکره‌کنندگان آمریکایی از این ناو، عباس عراقچی در بخشی دیگر از سخنرانی روز یک‌شنبۀ خود در «نخستین کنگره ملی سیاست خارجی و تاریخ روابط خارجی» گفت که «آرایش نظامی آمریکایی‌ها در منطقه ما را نمی‌ترساند.»

درحالی که طرف آمریکایی در این مذاکرات خواستار کنار گذاشته شدن برنامه هسته‌ای از سوی ایران است، عباس عراقچی در اظهارات روز یک‌شنبۀ خود گفت: «چرا ما این مقدار اصرار بر غنی‌سازی کردیم و می‌کنیم و حاضر نیستیم از آن بگذریم ولو اینکه جنگ به ما تحمیل شود؟ چون کسی حق ندارد به ما بگوید که چه باید داشته باشیم و چه نباید داشته باشیم.»

وی افزود: «جمهوری اسلامی باید ثابت کند و ثابت کرد که از هیچ‌کسی دستور نمی‌گیرد و سلطه نمی‌پذیرد.»

این درحالی است که دونالد ترامپ جمعه شب در عین اعلام رضایت از روند مذاکرات بار دیگر تهدید کرد که «اما اگر توافق نکنند، عواقبش بسیار بد خواهد بود».

در واکنش به این تهدیدها، یک روز پس از مذاکره در عمان، عباس عراقچی در گفت‌وگویی با شبکه الجزیره، در کنار تأکید بر ادامه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا به‌صراحت هشدار داد که در صورت حمله نظامی واشینگتن، پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت.

تهدید پایگاه‌های آمریکایی در منطقه در روزهای اخیر از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز بیان شده بود.

در مورد دور بعدی مذاکرات غیرمستقیم، دونالد ترامپ گفته است که این مذاکرات اواسط این هفته از سر گرفته خواهد شد اما عباس عراقچی گفته که زمان و تاریخ دور بعدی پس از مشورت‌های بعدی و از طریق میانجی عمانی تعیین خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا جمعه‌شب به وقت محلی در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که حکومت ایران «به دنبال توافق است» و در عین حال تهدید کرد «اما اگر توافق نکنند، عواقبش بسیار بد خواهد بود».

عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران، هم گفت: «دربارۀ اصل ادامه مذاکرات تقریباً توافق نظر وجود دارد و مقرر شده مذاکرات ادامه پیدا کند، اما زمان و تاریخ دور بعدی پس از مشورت‌های بعدی و از طریق میانجی عمانی تعیین خواهد شد.»