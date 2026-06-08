شمارش بیش از ۹۰ درصد از آراء انتخابات پارلمانی ارمنستان نشان می‌دهد حزب «پیمان مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر این کشور با کسب حدود ۵۰ درصد آراءِ به صندوق ریخته‌شده، پیشتاز است.

نیکول پاشینیان، ساعاتی پس از اتمام رأی‌گیری، با اعلام پیروزی در انتخابات، گفت این نتیجه، «پایداری و توسعه ارمنستان را تضمین می‌کند» و متعهد شد که «روند آشتی با غرب را ادامه دهد».

او در عین حال بر توسعه روابط ارمنستان با روسیه تأکید کرد. پاشینیان افزود: «ما باید صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان را نهادینه کنیم.»

نتایج به دست آمده برای حزب متبوع نخست‌وزیر ارمنستان بهتر از نتایج ثبت‌شده در نظرسنجی‌ها بود. میزان مشارکت در انتخابات ۵۹ درصد اعلام شده است.

حزب «پیمان مدنی» توانست از ائتلافی از احزاب طرفدار نزدیکی به روسیه پیشی بگیرد. این ائتلاف با نام «ارمنستان قوی» بیش از ۲۳ درصد آرا را از آن خود کرد.

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در حالی برای حفظ قدرت رقابت می‌کرد که صلح با جمهوری آذربایجان، رابطه با مسکو و امنیت ملی به محورهای اصلی کارزارهای انتخاباتی تبدیل شده‌ بودند.

نتایج اولیه انتخابات نشان می‌داد که حزب پاشینیان ۶۱ تا ۶۳ کرسی از ۱۰۵ کرسی پارلمان ارمنستان را به‌دست خواهد آورد. این تعداد کرسی اکثریت قاطع را در اختیار این حزب قرار می‌دهد اما هنوز از ۷۰ کرسی مورد نیاز برای پیشبرد آرام تغییرات قانون اساسی، کمتر است. نیکول پاشینیان پیشتر گفته بود تغییرات در قانون اساسی برای ایجاد صلح با جمهوری آذربایجان، و سایر اقدامات ضروری لازم است.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز دوشنبه در نخستین واکنش به نتایج انتخابات ارمنستان، گفت به نظر می‌رسد ارمنی‌ها به «آینده‌ای اروپایی» رأی دادند.

او افزود: «آراء در حال شمارش است، اما به نظر می‌رسد اکنون مردم ارمنستان، اگرچه تحت فشار شدید روسیه هستند، اما همچنان آینده‌ای اروپایی را انتخاب کرده‌اند که چیز خوبی است و البته منظورم این است که ما سعی می‌کنیم تا حد امکان به آنها در مورد اصلاحات آینده‌شان کمک کنیم.»

انتخابات ۱۸ خرداد در ارمنستان از سوی بسیاری از ناظران آزمونی برای مسیر ژئوپلیتیک آینده این کشور ارزیابی می‌شد. این انتخابات در کشورهای غربی با نگرانی‌ها از افزایش تلاش‌های روسیه برای تضعیف نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، همراه بود.

ایالات متحده در آستانه انتخابات ارمنستان بر حمایت خود از حاکمیت و نهادهای دموکراتیک این کشور تأکید کرده بود. آمریکا در ماه‌های گذشته روابطش را با ارمنستان تقویت کرده است.

آرارات میرزویان، وزیر خارجه ارمنستان، روز ۱۵ خرداد اعلام کرد توافق چارچوب همکاری راهبردی میان ارمنستان و آمریکا درباره «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» را امضاء کرده است. این سند پیشتر از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، امضا شده بود.

وزارت خارجه آمریکا این ابتکار را «بخشی مهم و پایدار» از تلاش برای آوردن صلح و شکوفایی به ارمنستان و قفقاز جنوبی توصیف کرده است.

مارکو روبیو نیز روز ۱۴ خرداد در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت روسیه «از تعامل آمریکا با ارمنستان خرسند نیست» و شواهدی وجود دارد که مسکو خواهان شکست نخست‌وزیر کنونی در انتخابات است. او تأکید کرد هدف واشینگتن محدود کردن روابط ارمنستان با دیگر کشورها نیست، بلکه حمایت از توانایی این کشور برای داشتن سیاست خارجی مستقل است.

نیکول پاشینیان از زمان به قدرت رسیدن در انقلاب مخملی سال ۲۰۱۸، به‌تدریج وابستگی ارمنستان به روسیه را کاهش داده است. دولت او مشارکت در سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه را تعلیق کرده، همکاری با غرب را گسترش داده و با میانجی‌گری آمریکا به توافق صلح با جمهوری آذربایجان رسیده است.

خبرگزاری رویترز اواخر ماه مه، به نقل از مقام‌های اطلاعاتی غربی، گزارش داد روسیه کارزاری شامل انتشار اطلاعات نادرست، حمایت از نامزدهای نزدیک به کرملین و تلاش برای تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان ارمنی را دنبال می‌کند. در ماه‌های اخیر، مسکو همچنین درباره احتمال از دست رفتن گاز ارزان برای ارمنستان هشدار داده و واردات برخی کالاهای ارمنی، از جمله میوه، سبزی، گل و برندی [کنیاک] را محدود کرده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز هفته گذشته در اشاره‌ای غیرمستقیم به تمایل ایروان به نزدیکی بیشتر با اروپا هشدار داد که ارمنستان ممکن است با «سناریوی اوکراین» روبه‌رو شود.