ارمنستان امروز شاهد برگزاری انتخاباتی خواهد بود که بسیاری آن را مهم‌ترین رأی‌گیری این کشور از زمان جنگ ناگورنو-قره‌باغ می‌دانند؛ انتخاباتی که می‌تواند مسیر ژئوپولیتیک ایروان را میان نزدیکی بیشتر به غرب یا بازگشت به مدار روسیه تعیین کند. نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در حالی برای حفظ قدرت رقابت می‌کند که صلح با جمهوری آذربایجان، رابطه با مسکو و امنیت ملی به محورهای اصلی کارزار تبدیل شده‌اند. حبیب حسینی فرد، تحلیل‌گر مسایل بین‌الملل، از آلمان به این پرسش پاسخ داده که رأی‌دهندگان میان تداوم فاصله گرفتن از روسیه و بازگشت به مدار سنتی مسکو کدام را انتخاب می‌کنند؟