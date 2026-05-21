بازار سهام آسیا «به امید توافق میان ایران و آمریکا» جهش کرد

با افزایش امیدهای بازار جهانی به دستیابی به توافق صلح در خاورمیانه و همچنین عبور چندین کشتی از تنگه هرمز، سهام بازارهای آسیایی در روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت جهش کرد.
علاوه بر موضوع مذاکرات ایران و آمریکا، سود مالی فراتر از انتظار شرکت انویدیا و مذاکرات برای جلوگیری از اعتصاب برنامهریزیشده کارگران شرکت سامسونگ نیز در جهش سهام در توکیو، سئول و دیگر بازارهای آسیایی تأثیرگذار بوده است.
اتحادیه کارگری بزرگترین تولیدکننده تراشه حافظه جهان، پس از آنکه مذاکرات بر سر پاداشها شکست خورد و نگرانیهایی درباره اختلال احتمالی در تولید نیمههادیها ایجاد شد، قصد داشت از روز پنجشنبه اعتصاب را آغاز کند.
با این حال این اتحادیه اواخر روز چهارشنبه اعلام کرد که اعتصاب بهدلیل از سر گرفته شدن مذاکرات با مدیریت با حضور وزیر کار کره جنوبی، به حالت تعلیق درآمده است.
رویترز نوشته که بهدنبال این تحولات، شاخص گسترده اماسسیآی برای سهام آسیا-اقیانوسیه بهجز ژاپن، ۲.۶ درصد افزایش یافت و به روند چهار روزه افت پایان داد. شاخص کیاُاسپیآی کره جنوبی نیز بیش از ۷ درصد جهش کرد، سهام تایوان ۳.۵ درصد رشد داشت و سهام شرکتهای بزرگ چینی ۱.۱ درصد بالا رفت.
رشد سهام شرکتهای فناوری نیز پس از آنکه شرکت اسپیسایکس متعلق به ایلان ماسک اعلام کرد برای عرضه اولیه سهام ثبت درخواست کرده، به این افزایشها دامن زد؛ اقدام شرکت ماسک میتواند بزرگترین عرضه اولیه عمومی تاریخ باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند در حال بررسی پیشنهاد جدید آمریکا برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه هستند، شاخص نیکی ژاپن بیش از ۳.۵ درصد جهش کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز چهارشنبه مذاکرات را در «مرز میان توافق و حملات دوباره» توصیف کرد.
با اظهارات تازهٔ او امیدهای محتاطانه بهسرعت در بازارهای مالی گسترش یافت، قیمت نفت بیش از پنج درصد کمتر شد و سهام آمریکا رشد کرد.
با این حال، تحلیلگران هشدار دادند که سرمایهگذاران پس از هفتهها شروعهای ناموفق همچنان محتاط باقی ماندهاند و روز پنجشنبه قیمت نفت خام تنها حدود ۰.۵ درصد افزایش یافت.
تب سرمایهگذاری با احتمال ورود غولهای فناوری به بازار
خبرگزاریها نوشتهاند با تحولات تازه، بورس تایپه ۳.۶ درصد جهش کرد، بورس سیدنی ۱.۶ درصد رشد داشت و سنگاپور ۰.۴ درصد بالا رفت. بورسهای هنگکنگ، شانگهای، بانکوک و ولینگتون نیز صعود کردند، اما جاکارتا ۱.۵ درصد افت داشت.
علاوه بر هیجان سرمایهگذاران فناوری درباره عرضه اولیه سهام اسپیسایکس، غول آمریکایی موشک و ماهواره، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد که ممکن است شرکت اوپنایآی، سازنده چتجیپیتی، نیز در صف ورود به بورس باشد.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت که اوپنایآی در حال آمادهسازی برای ثبت درخواست عرضه سهام در بازار بورس طی روزهای آینده است و این اقدام شاید حتی از روز جمعه انجام شود.
در همین حال سهام گروه سافتبانک ژاپن، که یکی از سرمایهگذاران بزرگ استارتاپ پیشروی هوش مصنوعی آمریکاست، ۲۰ درصد جهش کرد.
غول تراشهسازی انویدیا نیز روز چهارشنبه درآمد فصلی رکوردشکنی را گزارش کرد و بهلطف تقاضای سیریناپذیر برای سختافزارهای هوش مصنوعی خود، فراتر از پیشبینیهای والاستریت ظاهر شد.
شرکت کارگزاری مونکس نیز اعلام کرد که رشد شبانه سهام آمریکا، امیدها به پایان جنگ در ایران و کاهش قیمت نفت از جمله عواملی بودند که سرمایهگذاران توکیو را خوشبین کردند.
با این حال جک ابلین از شرکت کِرِست کپیتال گفت: «دو ماه است که درباره مذاکرات میشنویم، بنابراین سرمایهگذاران اظهارات رئیسجمهور ترامپ را با احتیاط دنبال میکنند.»
بر اساس گزارشها، طلا نیز با افزایش نگرانیها درباره تورم، ۰.۴ درصد رشد کرد و به ۴۵۶۱.۹۵ دلار رسید. بیتکوین نیز ۰.۲ درصد افزایش یافت و به حدود ۷۷ دلار و ۸۳۳ سنت رسید.